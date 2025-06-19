Gaziantep'te Nizip Ulaşım Altyapısı Yatırımları Tamamlandı

Gaziantep'te Nizip Ulaşım Altyapısı Yatırımları Tamamlandı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesindeki ulaşım altyapısı için iki yeni yatırımı tamamlayarak hizmete sundu. Yeni yol ve köprülü kavşak, trafik akışını kolaylaştıracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesindeki ulaşım altyapısı ile ilgili iki yatırımını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapılan yatırımları hizmete girdi.

Nizip Devlet Hastanesi yolunda yaklaşık 3 bin 700 metre uzunluğundaki yapımı tamamlanan yeni yolda altyapı yenilemesi, genişletme, aydınlatma ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.

Aynı zamanda Nizip Adliye Köprülü Kavşağı da hizmete girdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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