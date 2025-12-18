İslahiye'de yanan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, vatandaşların müdahelesine rağmen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.
Vatandaşların hortumla söndürmeye çalıştığı yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel