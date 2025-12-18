Haberler

İslahiye'de yanan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, vatandaşların müdahelesine rağmen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.

Vatandaşların hortumla söndürmeye çalıştığı yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title