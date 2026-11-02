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Gaziantep'te Kavaklık Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçilere görsel şölen sundu

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Gaziantep'te park ve mesire alanları, sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünerek görüntüler oluşturdu. Kavaklık Parkı'nda renk değiştiren yapraklar ilgi çekerken, ziyaretçilerden bazıları spor yaptı, bazıları oturma alanlarında sonbaharın tadını çıkardı.

Gaziantep'te park ve mesire alanları, sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

Sanayi ve ticaretin yanı sıra festivalleriyle de turizmde öne çıkan kentte, sonbahar renkleri yeşil alanlara farklı bir güzellik kattı.

Kent merkezinin önemli yeşil alanlarından Kavaklık Parkı'nda da ağaçların renk değiştiren yaprakları sonbaharın güzelliğini yansıttı.

Parkı ziyaret eden vatandaşların bazıları spor yaparken bazıları da oturma alanlarında sonbaharın tadını çıkardı.

Kaynak: AA
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