Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 65 Telefon Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 65 kaçak cep telefonu, 2 tablet ve 31 kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 9 ruhsatsız işletmeye işlem yapıldı, 8 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda kaçak 65 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı.

Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Operasyonda yaklaşık 100 personel görev aldı.

Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, operasyonda kaçak 65 cep telefonu, 2 tablet ve 31 kulaklık ele geçirildiği belirtilerek, "8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ruhsatı ve vergi levhası olmayan 9 işletme hakkında gerekli işlemler tesis edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
