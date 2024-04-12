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Gaziantep'te İslahiye'nin Sesi gazetesine silahlı saldırı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftalık olarak yayınlanan İslahiye'nin Sesi gazetesinin bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, gazete bürosunun iş yerlerinin camları kırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bilgiç, yaptığı açıklamada, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini söyledi.

Polis ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Bilgiç, olayın kısa sürede aydınlanacağını umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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