Gaziantep'te Hacı Fatma Türkmen Kuran Kursu öğrencilerinden Yerli Malı Haftası etkinliği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Hacı Fatma Türkmen Kuran kursu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında bir etkinlik düzenledi. İslahiye İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların küçük yaşta yerli malı kullanımına özendirilmesinin önemine değindi ve bu etkinliklerin öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularını da geliştirdiğini belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hacı Fatma Türkmen Kuran kursu öğrencileri Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

İslahiye ilçe Müftülüğüne bağlı Hacı Fatma Türkmen Kuran kursu 4-6 Yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikle ilgili konuşan İslahiye İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, "Bir başkadır benim memleketim spot başlığıyla kutladığımız hafta önemli. Çocukların küçük yaşta yerli malı kullanımına özendirilmesi gerekiyor. Sağlıklı olmayan gıdaların tüketildiği günümüzde, yerli mallarının kullanılması hem sağlık hem de ekonomik açıdan çok önemli. Bu amaçla Yerli Malı Haftası Haftasını önemle kutluyoruz. Ayrıca bu etkinlikler sayesinde öğrenciler paylaşma ve yardımlaşma duygularını da tatmış oluyor." dedi.