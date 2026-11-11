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Gaziantep'te FASHIONTEKS fuarı 17-20 Kasım'da 61 firmayı ağırlayacak

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Gaziantep'te 17-20 Kasım'da düzenlenecek FASHIONTEKS Moda ve Tekstil Fuarı, 61 firmayı ağırlayacak. GSO açıklamasına göre 20 ülkeden alıcının ziyaret etmesi beklenen fuarın, firmaların uluslararası pazarlara ulaşmasına ve ihracatını geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Gaziantep'te, 17-20 Kasım tarihlerinde FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, İFAS İstanbul Fuarcılık iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneğinin (PENKON) destekleriyle gerçekleştirilecek fuar, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çocuk giyimi başta olmak üzere moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinden 61 firmanın katılacağı fuarı, 20 ülkeden alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden sektör temsilcileri yer alacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, fuarın firmaların uluslararası pazarlara ulaşmasına, yeni ticari bağlantılar kurmasına ve ihracat faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

İFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut da organizasyonla üretici, tedarikçi ve alıcıları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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