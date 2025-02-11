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Gaziantep'te Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep'te Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı Düzenlendi
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Gaziantep'te engelli kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunların çözümü için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep'te spor ve istihdam olanakları, engelli kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesi projesi kapsamında "Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunları çözmek için önemli bir çalıştay olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Çare hepimiziz. Önce sorunu çözmek için sorunun varlığını kabul etmeniz gerekiyor. Kim kiminle nasıl kaynaşacak, etkisi nedir bu masa çözecek. Zihinsel engel, ilk kez zihinsel engellerden bir başka kafe açtık istasyonda. Çölyak hastaları için ekmek bulundurduk. Devlet ana devlet baba olmak demek. Bunu yapabilip tüm sürdürülebileni sağlamak demek. Vazgeçmeden bunu birlikte başaracağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Kent vizyonuyla düzenlediği çalıştayda, engelli bireyler ve ailelerinin karşılaştığı sorunlar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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