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Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 2 milyon 950 bin lira ödül dağıtıldı

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Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 2 milyon 950 bin lira ödül dağıtıldı
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GATHİB'in bu yıl altıncısını düzenlediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali Gaziantep'te yapıldı. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde 30 genç tasarımcının 60 kıyafeti sergilendi; toplam 2 milyon 950 bin lira ödül dağıtıldı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali Gaziantep'te gerçekleştirildi.

GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, dokuma, örme ve baskı kategorilerinde yarışan 30 genç tasarımcının çalışmalarından hazırlanan 60 kıyafet, finalde podyumda sergilendi.

Yarışmada toplam 2 milyon 950 bin lira para ödülü dağıtıldı. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinin her birinde birinciye 400 bin, ikinciye 300 bin, üçüncüye 200 bin lira ödül verildi. Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'nü kazanan tasarımcı ise 250 bin liranın sahibi oldu.

GATHİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, yarışmanın altı yıllık süreçte tekstil sektörü açısından önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.

Akcan, yarışmanın gelecek yıllarda da genç yetenekleri sektörle buluşturmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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