Gaziantep'te Çiftçilere Arpa ve Buğday Desteği Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te kentteki çiftçilere arpa ve buğday desteği sağlayarak tarımda üretimi arttırmak için protokol imzalandı.

Belediyeden yapıla. açıklamaya göre, Valilik, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında Valilik Fuaye Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çiftçilere destek için üçüncü kez protokol imzaladıklarını belirtti.

İmzalanan her protokolde gittikçe artan sayı ve faydayı da gördüklerini getiren Çeber, şunları ifade etti:

"Yıllardır devam eden bu proje bizim için çok kıymetli. Çünkü devletimizde Tarım İl Müdürlüğümüz aracılığıyla çiftçisini yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanımız tarıma verilen destekte 'o benim işim değil başkaları yapsın' demiyor. Her yıl ciddi anlamda kaynaklar ayırarak çiftçi kardeşlerimizin yanında oluyor."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, tarım sektörü çok önemli olduğunu belirtti.

Verilen desteklerle üretimin arttığını ifade eden Tahmazoğlu, "Şahinbey'de CKS'ye kayıtlı 4 bin 500 olan çiftçi sayımız, şu anda 10 bin 100'e yükseldi. Hayvancılığa verdiğimiz destekle canlı hayvan sayımız yüzde 50 arttı. 7 yıldan bu yana çiftçimizin kullandığı gübrenin, tohumun, arpanın, fidenin, buğdayın yarısını Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme de projede emeği geçenlere teşekkür ederek belediyeler ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Törene, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Kılı ve diğer protokol üyeleri katıldı.