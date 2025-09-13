Haberler

Gaziantep'te Çiftçilere Arpa ve Buğday Desteği Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te Çiftçilere Arpa ve Buğday Desteği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, yerel yönetim ve tarım müdürlükleri tarafından çiftçilere arpa ve buğday desteği sağlamak amacıyla üçüncü kez protokol imzalandı. Vali Kemal Çeber, bu projenin önemine vurgu yaparak çiftçilere sürekli destek verdiklerini belirtti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçi sayısının arttığını ve sağlanan desteklerin üretimi artırdığını ifade etti.

Gaziantep'te kentteki çiftçilere arpa ve buğday desteği sağlayarak tarımda üretimi arttırmak için protokol imzalandı.

Belediyeden yapıla. açıklamaya göre, Valilik, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında Valilik Fuaye Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çiftçilere destek için üçüncü kez protokol imzaladıklarını belirtti.

İmzalanan her protokolde gittikçe artan sayı ve faydayı da gördüklerini getiren Çeber, şunları ifade etti:

"Yıllardır devam eden bu proje bizim için çok kıymetli. Çünkü devletimizde Tarım İl Müdürlüğümüz aracılığıyla çiftçisini yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanımız tarıma verilen destekte 'o benim işim değil başkaları yapsın' demiyor. Her yıl ciddi anlamda kaynaklar ayırarak çiftçi kardeşlerimizin yanında oluyor."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, tarım sektörü çok önemli olduğunu belirtti.

Verilen desteklerle üretimin arttığını ifade eden Tahmazoğlu, "Şahinbey'de CKS'ye kayıtlı 4 bin 500 olan çiftçi sayımız, şu anda 10 bin 100'e yükseldi. Hayvancılığa verdiğimiz destekle canlı hayvan sayımız yüzde 50 arttı. 7 yıldan bu yana çiftçimizin kullandığı gübrenin, tohumun, arpanın, fidenin, buğdayın yarısını Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme de projede emeği geçenlere teşekkür ederek belediyeler ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Törene, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Kılı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan MHP'li 2 isme ihraç talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum

Erdoğan, Özgür Özel'e bu görüntüyü sordu: Ne diyorsun?
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.