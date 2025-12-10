Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Şehitkamil ilçesindeki Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83501 numaralı caddede faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel