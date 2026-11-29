GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8 bin 915 dekar ekili alanda, yer fıstığı hasadı devam ediyor. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, "2026 yılı mevsimsel yağışlardan dolayı çiftçi ürününü zorlu şartlarda hasat etmeye çalışıyor" dedi.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekimi yapılan yer fıstığının hasadı devam ediyor. Dekar başına 600 kilo verimin alınan yer fıstığında, 5 bin 350 ton rekolte bekleniyor. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Nurdağı'nda 5 bin 115, İslahiye'de ise 3 bin 800 dekar olmak üzere 8 bin 915 dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını belirtti. Belpınar, "Mevsimsel yağışlardan kaynaklı olarak hasadımız halen devam etmektedir. Bu yıl doğayla mücadele ediyoruz. 2026 yılı mevsimsel yağışlardan dolayı çiftçi ürününü zorlu şartlarda hasat etmeye çalışıyor. Yağışa bağlı olarak iş makinesinin girmediği yerlerde mevsimlik işçiler tarafından hasat yapılmaya çalışılıyor. Hasadı yapılan yer fıstığı Adana ve Osmaniye'ye gönderiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı