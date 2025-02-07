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Gaziantep'te 7 Bin Ton Yem Desteği Dağıtılıyor

Gaziantep'te 7 Bin Ton Yem Desteği Dağıtılıyor
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Gaziantep'te Valilik, Şahinbey Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü iş birliğiyle planlanan 7 bin ton yem desteğinin dağıtımına devam ediliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin gayretlerinin kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te daha önce Valilik, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında verilmesi planlanan 7 bin ton yem desteğinin dağıtımı sürüyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvan yetiştiricilerine verilmesi planlanan ve geçen hafta Yeşilkent Mahallesi'nde dağıtımına başlanan 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi bugün Burç Mahallesi'nde dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkenin kalkınması için daha çok çalışıp daha çok gayret edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınması için daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Allah çalışan insanı sever, tembel insanı sevmez. Peygamber efendimiz 'iki günü bir olan ziyandadır' diyor. Ülkemizin kalkınması için gayret edeceğiz. Verdiğimiz desteklerle çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin sayısı yüzde 100 arttı. Çiftçinin gayreti bizim için önemli. Ekili alan miktarı 4 kat artarken hayvan sayısı ise yüzde 50 oranında arttı. Bu da çiftçimizin ne kadar çalıştığını, gayret ettiğini gösteriyor."

Dağıtım törenine, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, Şahinbey Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çolak, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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