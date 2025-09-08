Gaziantep Sanayi Odası'ndan OVP Değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 2026-2028 yıllarını kapsayan Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı yeni Orta Vadeli Programı'na (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen enflasyonla mücadele karşısında dezenflasyon sürecinde 2026 yılı için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 yılı için yüzde 8 olarak açıklanan hedeflere ulaşılması konusunda atılacak adımların önemli olduğunu belirtti.

Reel sektör için en büyük sorun haline gelen finansman koşullarının iyileştirilmesi ve sanayi üretiminin destekleyecek adımlara vurgu yapılmasından hareketle sürecin etkin bir şekilde işletilmesinin ve finansman konusunun çözüme kavuşmasının en büyük beklentileri arasında yer aldığını aktaran Ünverdi, "İşaret edildiği gibi özellikle finansmana erişim ve kredi maliyetleri konusunda sanayiciler açısından destekleyici düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atıl iş gücünün istihdama kazandırılması konusunu daha önce çok defa dile getirdiklerini ve programda yer almasından memnuniyet duyduklarını belirten Ünverdi, "Atıl iş gücünün istihdama kazandırılması üretim, istihdam ve sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Sosyal yardımların da aktif iş gücü piyasasına entegre bir süreçle değerlendirilmesi doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, sanayide yüksek teknoloji ve yeşil dönüşümün sağlanması konusuna geniş yer verilmesi, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarının artırılması, dijitalleşme ve stratejik alanlarda katma değeri artıracak alanlara destek vurgusu yapılması çok değerli olduğunu dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekonomimizin bel kemiği olan reel sektörün önünü açacak şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi hedeflere ulaşılmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve vergi adaletinin sağlanması konusunu çok değerli buluyoruz. Kamu tarafında da tasarruf tedbirlerinin devam etmesi ve daha da etkin yürütülmesi gerektiği inancındayız."