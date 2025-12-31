Gaziantep protokolünden yeni yıl mesajı

Gaziantep protokolü yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılı milletçe kenetlenerek, Gaziantep vatandaşının emeği ve inancıyla tamamladıklarını bildirdi.

Yeni yılda da aynı kararlılıkla kentin her noktasına ulaşan hizmetleri sürdüreceklerini belirten Çeber, "Gaziantep'imize huzur, bolluk ve kardeşlik getirmesini, gençlerimizin ideallerine kavuştuğu, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği bir yıl olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2025'in kent için yatırım, üretim ve şehir konforunu büyüten hamlelerin yılı olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Türkiye'nin 2025 yılında elde ettiği kazanımların 2026 için umut verdiği değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın 2026 yılında sahadaki varlığıyla teşkilat yapısını büyütmeye devam edeceğini belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yılın, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, umutların tazelendiği özel bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, 2025 yılını geride bırakarak, adalet ve eşitlik umutlarıyla yeni bir yılı karşılamaya hazır oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yeni yılda Ortadoğu olmak üzere bir çok coğrafyada akmaya devam eden kan ve göz yaşının sona ermesini beklediklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci geride bırakılan yılın bölge ihracatı açısından önemli kazanımlar ve tecrübelerle dolu olduğunu belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni yılın uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarının her alanda daha hissedilir hale geldiği bir yıl olması dileğinde bulunduğunu ifade etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yeni yılda dayanışma kültürünün güçlendiği ve ortak vicdanın hakim olduğu bir gelecek temennileri olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, küresel ölçekte belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu bir yılın geride kaldığı değerlendirmesinde bulundu.