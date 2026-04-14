Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yaklaşık 40 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 40 milyon liralık nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyale el konuldu.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
