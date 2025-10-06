Gaziantep İslahiye'de Mevsimsel Kuraklık Tarımsal Sulamayı Etkiliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimsel kuraklık nedeniyle tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı düştü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada kuraklığın tarımı olumsuz etkilediğini söyledi.

İlçede 6 bin dekar tarımsal alana sulama hizmeti veren 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi bulunan Bayraktepe Göleti'nin yaklaşık yüzde 10'lara düştüğünü ifade eden Erdoğan, 5 bin 40 dekar tarımsal alana su hizmeti veren 3 milyon 840 metreküp su tutma hacmi bulunan Güneş Göleti'nin ise yaklaşık yüzde 17'ler seviyesine düştüğünü kaydetti.

Erdoğan, kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilediğini ekledi.