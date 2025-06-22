Gaz Sızıntısı Faciasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Gaz Sızıntısı Faciasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya'nın cenazeleri defnedildi. Olayda etkilenen diğer üç işçinin tedavisi ise devam ediyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada gaz sızıntısından yaşamını yitiren Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya'nın cenaze namazı, Yeni Mahallesi Camisi'nde Polatlı Müftüsü Selami Bayrakçi tarafından kıldırıldı.

Yıldız'ın cenazesi Karabenli Mahallesi'nde, Kaya'nın cenazesi ise Polatlı Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldız ve Kaya'nın yakınlarının yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ile OSB çalışanları katıldı.

Bu arada, fabrikadaki sızıntıdan etkilenen diğer 3 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması sırasında dün gaz sızıntısı yaşanması üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sızan gazdan etkilenen 5 işçi Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Berat Yıldız (31) ve Abdülkadir Kaya (23) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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