Garanti BBVA'ya Euromoney'den 'Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' ödülü

Garanti BBVA, Euromoney tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' unvanına layık görüldü. Banka, teknolojik inovasyon ve müşteri odaklı çözümleriyle bu ödülü kazanarak işlem bankacılığı alanındaki yetkinliğini uluslararası ölçekte kanıtladı.

GARANTİ BBVA, Euromoney tarafından ' Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' unvanını almaya hak kazandığını duyurdu.

Garanti BBVA, finans yayın grubu Euromoney tarafından ' Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' ödülüne layık görüldü. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Garanti BBVA; teknolojiyi odağına alan inovatif yaklaşımı, müşterinin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen esnek çözüm yapısı ve radikal müşteri perspektifi doğrultusunda sunduğu uçtan uca hizmet modeliyle bu ödülü almaya hak kazandı" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"56 yıldır verilen Euromoney Awards; sektörel, ülke, bölge ve global ölçekte finans kuruluşlarının ürün, teknoloji, müşteri deneyimi ve inovasyon kabiliyetlerini değerlendirerek ödüllendiriyor. İşlem bankacılığı kategorisi ise firmaların günlük finansal operasyonlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerden likidite yönetimine, nakit ve uluslararası ticaret işlemlerinden varlık yönetimi ürünlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

"Garanti BBVA bugüne kadar Euromoney'den üç kez ' Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası' ödülü almıştı. Bu yıl kazanılan ' Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' ödülü ise bankanın işlem bankacılığı alanındaki yetkinliğini uluslararası ölçekte farklı bir kategoriyle taçlandırdı."

'TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ MÜŞTERİLERİMİZE DEĞER KATAN ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Aldıkları ödülü değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, "Euromoney'den aldığımız bu ödül, şirket müşterilerimizin ihtiyaçlarını derinlemesine anlayan, çevik ve teknoloji odaklı hizmet modelimizin güçlü bir yansıması. İş dünyasındaki hız, karmaşıklık ve global rekabet ortamında firmalara esneklik sağlayan kapsamlı işlem bankacılığı hizmetlerimizi, sürekli yenilenen bir vizyonla geliştiriyoruz. Müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, risklerini azaltan ve nakit akışlarını daha iyi yönetmelerine imkan tanıyan bir iş ortağı olmak en büyük önceliğimiz" dedi.

'HER KOŞULDA UZUN VADELİ İŞ ORTAKLIĞI YAKLAŞIMIYLA HAREKET EDİYORUZ'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ise "İşlem bankacılığı alanında aldığımız bu ödül, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ticari işletmelerin günlük operasyonlarına değer katan çözümler üretme konusundaki kararlılığımızı perçinliyor. Müşterilerimizin yeni ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan, onlara her durumda yanıt verebilen bir bankacılık yaklaşımı benimsiyoruz. Radikal müşteri perspektifi anlayışımız doğrultusunda, işletmelerin finansal yolculuklarında güvenilir ve uzun vadeli yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
