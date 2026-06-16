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Gana, Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmesi için mahkemeye başvurdu

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Gana hükümeti, milli futbolcu Thomas Partey'ye Kanada tarafından vize verilmemesi kararının yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye başvurdu. Partey, FIFA Dünya Kupası kapsamında Panama ile oynanacak maçta görev alamıyor.

Gana hükümeti, milli futbolcu Thomas Partey'ye Kanada tarafından vize verilmemesi kararının yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gana hükümeti, Kanada'nın Partey'nin ülkeye girişine izin vermeme kararına karşı yargı yoluna gitti.

Başkent Ottawa'da görülecek davada, Kanada'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası kapsamında Gana'nın Panama ile oynayacağı karşılaşmada görev alabilmesi için Partey'ye geçici süreyle ülkeye giriş izni verilmesi talep edilecek.

Gana hükümeti ayrıca mahkemeden, Kanada göçmenlik makamlarına Partey'nin yeni bir vize başvurusu yapabilmesine imkan tanınması yönünde talimat verilmesini isteyecek.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Partey'nin Kanada vizesi alabilmesi için diplomatik girişimlerin de sürdüğünü açıkladı.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Kurumu ise yaptığı açıklamada, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasının ülkenin göçmenlik kurallarını değiştirmediğini belirterek, Kanada'ya giriş yapmak isteyen herkesin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bireysel olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Kanada makamları, Birleşik Krallık'ta hakkında devam eden yargı sürecini gerekçe göstererek Partey'nin ülkeye girişine izin vermemişti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Partey'nin, bu nedenle Gana'nın Toronto'da Panama ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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