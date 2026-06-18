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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Gana Panama'yı 1 - 0 Yendi

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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu maçında Gana, Panama'yı Caleb Yirenkyi'nin 95. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Gana puanını 3'e yükseltirken Panama 0 puanla kaldı.

(ANKARA) - Gana, Toronto'da oynanan L Grubu maçında Panama'yı Caleb Yirenkyi'nin 95. dakikada attığı golle mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası L grubu maçında Panama ile karşı karşıya gelen Gana, maçın son anlarında bulduğu golle rakibin 1-0 mağlup etti. Gana'yı galibiyeti getiren tek golü 90 artı 5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti. Bu skorun ardından Gana puanını 3'e yükseltti. Panama ise dev turnuvaya 0 puanla başladı.

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile karşılaşacak. Panama ise Hırvatistan ile kritik bir maça çıkacak.

Kaynak: ANKA
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