Haberler

Gana'da 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp gaz potansiyeli tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Ulusal Petrol Şirketi (GNPC), ülkede 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp doğal gaz potansiyeli belirlendiğini duyurdu.

Gana Ulusal Petrol Şirketi (GNPC), ülkede 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp doğal gaz potansiyeli belirlendiğini duyurdu.

GNPC kıdemli mühendisi Emmanuel Boadum Donkor, yaptığı açıklamada, GNPC'nin Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kullanılarak Tano Havzası'nda 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp doğal gaz potansiyeli tespit edildiğini belirtti.

Donkor, GIS analizleriyle daha önce ticari olarak geliştirilmesi zor görülen kaynakların mevcut petrol ve doğal gaz altyapısıyla bir araya getirilerek üretime kazandırılabileceğini ifade etti.

Söz konusu kaynakların bağımsız projeler halinde geliştirilmesinin yüksek yatırım maliyetleri gerektireceğini aktaran Donkor, mevcut altyapının ortak merkezler üzerinden kullanılmasının ise geliştirme maliyetlerini düşürebileceğini kaydetti.

Donkor, GIS teknolojisinin kuyular, boru hatları, yollar, yerleşim alanları ve çevresel açıdan hassas bölgeler gibi farklı verileri bir araya getirerek altyapı yatırımlarının planlanmasına yardımcı olduğunu, GNPC verilerinin yaklaşık yüzde 80'inin konum bilgisi içerdiğini kaydetti.

Donkor, Tano Havzası'nda tespit edilen kaynakların üretime kazandırılmasının Gana'nın düşen petrol üretiminin artırılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Emmanuel Boadum Donkor, GNPC'nin belirlenen kaynakların mevcut altyapı üzerinden geliştirilmesine yönelik uygulama planları için ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü

Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

AK Parti'ye şartlı destek sinyali
Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem! Adliyeye böyle götürüldüler

Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi