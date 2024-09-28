Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Maçında PKK Bayrağı ve Uyuşturucu Skandalı

Galatasaray Maçında PKK Bayrağı ve Uyuşturucu Skandalı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Paok'u 3-1 mağlup ettiği maçta, Yunan taraftar Kostantinos Tsimopoles stada sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı ve gözaltına alındı. Üzerinde kokain bulunan Tsimopoles, terör örgütü propagandası yapmak ve uyuşturucu kullanmaktan işlem gördü ve sınır dışı edildi.

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, GALATASARAY'IN UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup ettiği Yunanistan takımı Paok'un taraftarı Kostantinos Tsimopoles, stada sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı. Yunan taraftar stadyumda görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba gecesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Yunanistan takımı Paok'u 3-1 mağlup etti. 44 bin 411 kişinin izlediği maça, Paok taraftarı olan Kostantinos Tsimopoles isimli bir kişi sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan Kostantinos Tsimopoles'in üzerinde 1.21 gram kokain yakalandı. Kostantinos Tsimopoles hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Ardından da Kostantinos Tsimopoles sınır dışı edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Galatasaray Uyuşturucu Güvenlik Güncel Hukuk Dünya Terör Paok Spor PKK

İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });