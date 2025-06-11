Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
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Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Galatasaray, Leroy Sane ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Saat 01:00 sularında İstanbul'a varacak olan Alman yıldız, yarın yapılacak sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı

ANLAŞMA ŞARTLARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Haberde Sane'nin yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacağı ve Galatasaray'ın maaşın yanı sıra imza parası da ödeyeceği de belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Güncel
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