Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Galatasaray, Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Mutluluğunu dile getiren İlkay, ''Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam.'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferinde Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.

İLKAY'DAN İLK AÇIKLAMALAR

İlkay Gündoğan, İstanbul'a gelmesinin ardından ilk açıklamalarını havalimanında yaptı.

Çocukluk hayaline kavuştuğunu söyleyen İlkay Gündoğan, 'Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının bir parçası olmak gurur verici.' dedi.

'TEKLİFLER OLDU AMA SICAK BAKMADIM'

Galatasaray dışında başka tekliflerinde olduğunu dile getiren İlkay, 'Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray ile Mayıs sonu, Haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz. Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyorum.' sözlerini sarf etti.

2 YILLIK İMZA ATILACAK

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Deneyimli orta saha yıllık 5 milyon euro maaş kazanacak. Cimbom ayrıca bu transfer için Manchester City'e bonservis bedeli ödemeyecek.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Güncel
500

