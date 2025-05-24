Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Nedeniyle İstanbul'da Trafik Düzeni

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Nedeniyle İstanbul'da Trafik Düzeni
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İstanbul Valiliği, yarın yapılacak Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yolların kapatılacağını ve alternatif güzergahları duyurdu. Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi gibi önemli yollar saat 12.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollar olarak ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Avrasya Tüneli önerildi.

İstanbul İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den itibaren Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yolların kapatılacağı duyuruldu. Alternatif yolların ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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