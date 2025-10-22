Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Hakaret Davası: 2 Yıl 4 Ay Hapis Talebi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmakta olduğu davada, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma ertelendi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan'ın avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Selahattin Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını kaydetti.

Mütalaada, sanık Baki'nin "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki avukatı Serdar Mermut, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını isteyerek, savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2024'te oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı belirtiliyor.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer alıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Haberler.com
500
title
