Galatasaray Derbisi Öncesi İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

Galatasaray derbisi öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Anadolu yakası Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi istikametinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da bu akşam 20.00'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.07 itibariyle yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenisahra Mevkii Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi istikametinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Maçın başlamasına dakikalar kala stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.