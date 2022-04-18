Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da yapılacak olan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda adayların oy pusulası renk seçimi yapıldı. Buna göre seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulası ile katılacak.

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi oy pusulası renk seçimi gerçekleştirildi. Renk seçiminin ardından Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince 23 Nisan 2022 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 30 Nisan 2022'de gerçekleştirilecek olan Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yarışacak başkan adaylarının renk seçimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk (5569) ve Eşref Hamamcıoğlu (7102) arasında renk seçimine gidildi. Eşref Hamamcıoğlu'nu temsilen Ahmet Bağlıca hazır bulundu. Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu sarı renkli oy pusulası ile yarışacak" ifadelerine yer verildi.

(İHA)