G7 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı Kanada'da Başladı

OTTAWA, 31 Ekim (Xinhua) -- G7 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı, Kanada'nın Toronto kentinde başladı. Perşembe günü başlayan toplantının, değişen küresel zorluklar karşısında gelecekte çevresel olarak sürdürülebilir ve piyasa temelli enerjinin sağlanması konusundaki görüşmelere öncülük etmesi hedefleniyor.

Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada enerji ve çevre alanındaki zorlukların çatışmalar, jeopolitik baskılar, iklim değişikliği ve teknoloji kaynaklı bozulmalardan kaynaklandığı belirtildi.

Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson, "Bu toplantı, enerji piyasalarının yeniden şekillendiği, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlı erişim talep ettiği ve yatırımcıların netlik ve güven aradığı küresel ekonomi açısından çok önemli bir zamanda gerçekleşiyor" dedi.

Hodgson, "G7'nin bu yılki dönem başkanı olarak Kanada'nın hedefi açıktır. Bu anı, güvenliğimizi güçlendiren, vatandaşlarımıza refah sağlayan ve enerjinin gelecekte sürdürülebilir ve güvenilir olabilmesi için temel oluşturan bir harekete dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kanada, iki gün sürecek toplantıda, kritik madenlere yönelik dirençli tedarik zincirleri inşa etme, altyapı modernizasyonu yoluyla enerji güvenliğini artırma ve enerji sistemlerinin yeniden şekillendirilmesinde yapay zekanın rolünü tanımlama gibi enerjiyle ilgili önemli hedeflerini ileriye taşıyacak.

Kanada'nın çevre ile ilgili öncelikleri arasında ise kritik madenler ve plastikler gibi sektörlerde döngüsel ekonominin ilerletilmesi, aşırı hava olaylarına karşı hazır olma durumunun geliştirilmesi ve tatlı sular ve okyanusların korunması konusunda uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesi yer alıyor.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Julie Dabrusin, "Çevrenin korunması ve ekonomik büyüme birbiriyle yakından ilişkili. Bunun nasıl olduğunu dünya sahnesinde göstermeye kararlıyız" dedi.

G7, dünyanın ileri ekonomileri olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nden oluşan resmi olmayan bir birlik. Birliğin dönem başkanlığını 2025 yılında Kanada yürütüyor.