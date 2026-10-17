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Fuzhou'da Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı 800'ü aşkın katılımcıyla başladı

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Fuzhou'da Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı 800'ü aşkın katılımcıyla başladı
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2026 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Çin'in Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı. Konferansla eş zamanlı düzenlenen 4. Fujian Uluslararası Denizcilik Ekipmanları Fuarı'nda 800'ün üzerinde katılımcının 7.000'den fazla ürün ve teknolojik yeniliği sergileniyor.

FUZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı cuma günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.

Konferansla eş zamanlı düzenlenen 4. Fujian Uluslararası Denizcilik Ekipmanları Fuarı'nda, yurtiçi ve yurtdışından 800'ün üzerinde katılımcının ürün ve teknolojik yenilikleri sergileniyor. Fuarda 7.000'den fazla ürün ve teknolojik yenilik ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Xinhua
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