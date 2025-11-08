Haberler

Fuyuan'da Kızılcık Hasadı: Çin'in Yeni Tarım Başarısı

Çin'in Fuyuan kenti, kızılcık yetiştiriciliğinde önemli ilerlemeler kaydederek, terk edilmiş deneme tarlalarını ülkenin en büyük kızılcık yetiştirme üssüne dönüştürdü. Kızılcık endüstriyel zinciri, meyve suyu, dondurma, bira ve kozmetik ürünleri gibi çeşitli ürünlerle yerel ekonomi için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

FUYUAN, 8 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentinde bulunan bir kızılcık yetiştirme tesisinde kızılcık hasadı yapan bir işçi, 6 Kasım 2025.

Çin'in en doğusunda yer alan Fuyuan kenti, kızılcık yetiştiriciliği için uygun çevre ve ekosisteme sahip.

Kızılcıklar eskiden çoğunlukla Kuzey Amerika'dan temin edilirken, Fuyuan kenti 2014 yılından itibaren hükümet, şirketler, araştırma kurumları ve üniversiteler arasındaki işbirliğiyle kızılcık üretiminde önemli ilerleme kaydetti. Bir zamanlar terk edilmiş durumdaki deneme tarlaları, Çin'in en büyük kızılcık yetiştirme üssüne dönüştürüldü.

Son yıllarda Fuyuan kenti, kızılcık endüstriyel zincirini daha da geliştirerek meyve suyu ve dondurmadan bira ve kozmetik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği sağladı. Söz konusu ürünler, yerel ekonomi için artık önemli bir gelir kaynağına dönüştü.

Üretim ölçeğinin genişlemesi, hem kızılcığı hem de kızılcık ürünlerini tüketiciler için giderek daha uygun fiyatlı hale getirdi. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
