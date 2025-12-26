Futbolda Bahis Soruşturması... Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un da Aralarında Bulunduğu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda Bahis Soruşturması Kapsamında" aralarında eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlem icra edildiğini açıkladı. Erden Timur dahil 24 şüphelinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, 4 şüphelinin yakalanması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir devam eden ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen bir şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen bir şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir."

Erden Timur dahil 24 şüphelinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, 4 şüphelinin yakalanması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.