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FTSO seçiminde Kemal Hıra'nın Beyaz Grubu 13 meslek komitesinin tamamını kazandı

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FTSO seçiminde Kemal Hıra'nın Beyaz Grubu 13 meslek komitesinin tamamını kazandı
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FTSO seçimlerinde Kemal Hıra'nın başkan adayı olduğu Beyaz Grup, 13 meslek komitesinin tamamında seçimi kazandı. 4 bin 931 üyeli odada 3 bin 381 üye oy kullandı; Beyaz Grup 13 meslek grubunda 2 bin 174 oy alırken Hıra, sonucu değişim isteğinin göstergesi saydı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) organ seçimlerinde, Kemal Hıra'nın başkan adayı olduğu Beyaz Grup, 13 meslek komitesinin tamamında seçimi kazandı.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda üyeleri yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için Fethiye Merkez Atatürk İlkokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Toplam 4 bin 931 üyenin bulunduğu odada, 3 bin 381 üye oy kullandı. Katılım oranının yüzde 68 olduğu seçimde Beyaz Grup, 13 meslek grubunda toplam 2 bin 174 oy aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Hıra, kendisine güvenen üyelere ve seçim sürecinde birlikte çalıştığı ekibine teşekkür etti.

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Hıra, bundan sonra yapacakları çalışmalara odaklanacaklarını ifade etti.

Oda yönetiminde değişim isteğinin üyelerin oylarına yansıdığını savunan Hıra, 13 meslek komitesinin tamamını kazanmalarının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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