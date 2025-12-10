Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır, 4 araç ile marketin duvarına çarptı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde freni boşalan bir tır, park halindeki 4 araca hasar verip bir marketin duvarına çarparak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde freni boşalan tır, park halindeki 4 araca hasar verdikten sonra bir marketin duvarına çarparak durdu.
Atatürk Mahallesi Pazaryeri mevkisinde İ.K'ye ait park halindeki mıcır yüklü tırın freni boşaldı. Hareket etmeye başlayan tır, park halindeki 4 araca, ardından bir marketin duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçlar ve marketin duvarında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel