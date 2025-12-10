Haberler

Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır, 4 araç ile marketin duvarına çarptı

Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır, 4 araç ile marketin duvarına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde freni boşalan bir tır, park halindeki 4 araca hasar verip bir marketin duvarına çarparak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde freni boşalan tır, park halindeki 4 araca hasar verdikten sonra bir marketin duvarına çarparak durdu.

Atatürk Mahallesi Pazaryeri mevkisinde İ.K'ye ait park halindeki mıcır yüklü tırın freni boşaldı. Hareket etmeye başlayan tır, park halindeki 4 araca, ardından bir marketin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlar ve marketin duvarında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title