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Frecce Tricolori Akrotimi Eğitim Uçuşunda Kaza Geçirdi

Frecce Tricolori Akrotimi Eğitim Uçuşunda Kaza Geçirdi
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İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait Frecce Tricolori akrotimine ait iki uçak, Pantelleria Adası üzerinde eğitim uçuşu sırasında çarpışarak kaza yaptı. Olayda ciddi yaralanan olmadığı, bir pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalya Hava Kuvvetlerinin akrotimi "Frecce Tricolori"ne ait uçaklar, eğitim uçuşu sırasında havada birbirlerine çarpmak suretiyle kaza yaparken, olayda ciddi yaralanan olmadığı bildirildi.

Ulusal basınında yer alan haberlerde, İtalya ile Tunus arasındaki Pantelleria Adası üzerinde bugün öğleden sonra bir eğitim uçuşu gerçekleştiren "Frecce Tricolori"den iki uçağın kaza yaptığı belirtildi.

Kazanın, bir manevra sırasında uçakların arkalı önlü seyrederken birbirine temas ederek çarpması neticesinde yaşandığı aktarıldı.

Ayrıca uçaklardan birinin iniş sırasında pistten çıktığı, 1 pilotun bacağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kazanın dinamiklerinin araştırıldığı belirtildi.

İtalya Hava Kuvvetleri, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Pantelleria Havalimanı'nda gerçekleştirilen Frecce Tricolori'nin akrobasi eğitimi sırasında, 'kalp' manevrası esnasında oluşan olağan dışı bir formasyon ayrılığı, akrobasi eğitim programının durdurulmasını gerektirdi. Formasyonun ikinci bölümünde yer alan dört uçak, prosedürlere hakimiyetlerini göstererek formasyondan ayrıldılar. Bu uçaklardan üçü daha sonra Pantelleria Havalimanı'na iniş yaptı. Formasyondaki diğer uçaklar ise Trapani'deki hava üssüne iniş gerçekleştirdi. Pantelleria'ya iniş sırasında bir uçak, ön tekerleğindeki kontrol sorunu nedeniyle pist dışına çıktı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi."

Basına konuşan Pantelleria Belediye Başkanı Fabrizio D'Ancona da "Pantelleria için bir kutlama olması gerekiyordu ama Frecce Tricolori'nin iki uçağı arasında bu çarpışma yaşandı. Pilotlar, uçakları yere indirmede başarılılardı. Hava Kuvvetleri'nin yanındayız ve kaza dolayısıyla üzgünüz." dedi.

Hava şovlarındaki performanslarıyla dikkati çeken İtalyan "Frecce Tricolori" akrotiminin en son ciddi kazası, 16 Eylül 2023'te kuzeydeki Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkış sırasında bir uçağın düşmesiyle yaşanmıştı. Olayda, uçağın pilotu fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuş, ancak uçağın düştüğü yerde bulunan 1 çocuk hayatını kaybetmişti.

İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori akrotimi, gösterilerini genellikle 10 uçakla icra ediyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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