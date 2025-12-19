Fransız parlamenterler, Karma Komisyon'da 2026 bütçesi konusunda anlaşamadı

Fransız parlamenterler, Karma Komisyon'da 2026 Bütçe teklifi konusunda ortak bir metinde anlaşma sağlayamadı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 2026 Bütçe teklifine ilişkin parlamenterlerin Karma Komisyon toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Lecornu, hükümetin, milletvekilleri ve senatörlerden oluşan Karma Komisyon'un başarısız olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bu durum karşısında anayasa ve mevzuat dikkate alındığında, Parlamentonun yıl sonuna kadar Fransa'nın bütçesini oylayamayacağını aktaran Lecornu, "Bundan üzüntü duyuyorum. Vatandaşlarımız bunun sonuçlarını ödemeyi hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Lecornu, Fransızları korumak ve çözüm yollarını bulmak için ülkenin önde gelen siyasi yetkililerini 22 Aralık'ta bir araya toplayacağını duyurdu.

7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyon'un bu sabah ortak bir metinde anlaşma sağlayamaması, 2026 Bütçe teklifinin 31 Aralık'tan önce Parlamentodan geçmesi önünde engel teşkil ediyor.

Hükümetin, kamu kurumlarının işleyişine ve vergilerin toplanmasına devam edilebilmesi için "olağanüstü kanuna" başvuracağı düşünülüyor