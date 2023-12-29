Fransız Koşucu Adana'da Depremzedelere Yardım İçin Koşusunu Tamamladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen afet sonrası depremzedelere sosyal medyadan bağış toplamak için 88 gün önce Fransa'dan koşuya başlayan Claude Cazes'in (41), 3 bin 600 kilometrelik parkuru, Adana'daki tarihi taş köprüde sona erdi. Fransız koşucuya Adanalılar, kebap ve şalgam ikram etti.

Fransa'nın Beziers şehrinde yaşayan ve depremzedelere sosyal medyadan yardım toplamak için Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıkan Fransız koşucu Claude Cazes, 88 günlük maratonunu tarihi taş köprüde tamamladı. Toplam 3 bin 600 kilometre koşan Fransız sporcuya Adanalı sporseverler de destek verdi. Köprüde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın karşıladığı Cazes'e, 'Adana kebap' ve 'şalgam' ikram edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Claude Cazes, "Beni günlerce takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay değildi ama koşmamım asıl nedenini biliyorum. Bu süreç derneklere güç ve destek verecek. Aynı zamanda depremden etkilenen ailelere de destek verecek. Bu süreç her gün depremden etkilenen ailelere destek verecek ve depremden etkilenen insanlara yardım etmeyen derneklere de güç verecek. Koşmamın başlangıcından beri aklımda başka bir projem daha var. Şubat ayında depremin 1'inci yılı için başka bir proje düzenleyeceğim. Herkesin 1 euro vermesi gerekiyor. Depremzedelerin tekrardan eskisi gibi olmasını istiyorum ve bunu umut ediyorum. Tüm dünyanın buradaki kardeşliği görmesini istiyorum" dedi.

'ARTIK O DA BİR ADANALI'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Yürekten kutluyorum. Depremden zarar görmüş insanlara yardım için 3 bin 600 km koşmayı göze alan sporcumuza teşekkür ederiz. Çok değerli ve çok önemli, çok kutsal ve duygusal bir davranış. Aynı zamanda bu koşuyu dünyanın en güzel şehri Adana'mızda sonlandırması bizim için çok anlamlı. Artık o da bir Adanalı" ifadelerini kullandı.