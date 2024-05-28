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Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı birimi çalışanları protesto etti

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Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı birimi çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararı almasını protesto etti. Yapılandırma planı nedeniyle 500 demiryolu çalışanının işinden olabileceğini belirten göstericiler, hükümeti protesto etti.

Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı birimi çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararı almasını protesto etti.

Ülkede faaliyet gösteren CGT, UNSA, SUD Rail ve CFDT sendikalarının çağrısı ile yüzlerce gösterici, hükümetin SCNF'nin yük taşımacılığı birimi SCNF Fret'i yeniden yapılandırma planına karşı başkent Paris'te gösteri düzenledi.

Yapılandırma planı nedeniyle 500 demiryolu çalışanının işinden olabileceğini belirten göstericiler, hükümeti protesto etti.

AB Komisyonu, AB yasaları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar eurosunun iadesini kararlaştırmıştı.

Hükümet, SNCF Fret'in bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için birimi yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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