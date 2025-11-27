Fransız Çimento Firması Lafarge, Terör Örgütü DEAŞ'ı Finanse Etmekle Suçlanıyor

Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada, firmadan şikayetçi eski Suriyeli çalışan Abdulrahman Hannoush dinlendi.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Lafarge'ı 2016'da şikayet eden 11 Suriyeli eski firma çalışanından biri olan Hannoush, bugünkü duruşmaya çevrim içi katıldı.

Hannoush, firma çalışanlarının Suriye'deki çimento fabrikası ve evleri arasındaki yolu otobüsle gidip geldikleri sırada terör örgütlerinin elinde olan farklı kontrol noktalarından geçtiklerini anlattı.

İş yolu üzerinde Fırat Nehri'ni geçtikten sonra terör örgütü DEAŞ tarafından tutulan bir kontrol noktası bulunduğundan bahseden Hannoush, bir seferinde otobüsteki erkek yolcunun bir terör örgütü tarafından alınıp götürüldüğüne tanık olduğunu aktardı.

Hannoush, fabrika için güvenlik riski durumunun "turuncu" seviyeye yükseltilmesine rağmen çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak "(Suriye'deki iç savaş sırasında) Fabrika tam kapasite çalışıyordu, çok fazla çimento satıyorduk." dedi.

"(Lafarge) Grubunun mali departmanı bundan tamamen haberdardır"

Lafarge'ın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2008-2014 yıllarındaki Üst Yöneticisi (CEO) sanık Bruno Pescheux, bölgedeki fabrikanın en verimli yılının 2011'de olduğunu, 2012'den itibaren satışlarda yarı yarıya düşüş yaşandığını belirtti.

Pescheux, bu nedenle 2012'den itibaren Lafarge ile örgütler arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli sanık Firas Tlass'ın kendisine yapılan ödemelerde değişiklik istediğini ve ödemeleri artık "masraf beyanları" şeklinde hazırladıklarını söyledi.

"Masraf beyanı yapmak, beni rahatsız etmedi." diyen Pescheux, bu giderlerin faturaların açıklamalarında belirsizliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Pescheux, Tlass'a yapılan ödemelerdeki bu değişiklik hakkında "(Lafarge) Grubun mali departmanı bundan tamamen haberdardır." dedi.

Lafarge'ın eski Operasyonlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı sanık Christian Herrault da Tlass'ın, devrik Beşşar Esed rejimi tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini aktardı.

Herrault, Lafarge'ın Tlass'a yaptığı ödemeler için banka hesabı açmamasının firmayı tehlikeye attığını kendisine de söylediğini belirterek, bu isimle Fransa'da görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını savundu.

Hakimin, Tlass'a yapılan ödemelerin durdurulup durulamayacağına ilişkin sorusuna ise Herrault, "Durdurabilirdik ancak bu (fabrikayı) kapatmak anlamına geliyordu." yanıtını verdi.

Lafarge'ın eski CEO'su Bruno Lafont ise Tlass'la bir toplantı kapsamında Fransa'da görüşmediğini savundu.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.