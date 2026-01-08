AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçiler Paris'e ulaştı

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçiler, traktörleriyle Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

Fransız çiftçiler, haftalardır AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetle görüşmek isteyen çiftçiler, birkaç gün önce ülkenin farklı şehirlerinden başkente doğru yola çıktı.

Sabahın erken saatlerinde Paris'e ulaşan çiftçiler, traktörleriyle ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın etrafında ve Eyfel Kulesi'nin önünde eylem yaptı.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmeyi talep eden çiftçiler, hükümetin "yumrulu deri hastalığı" olarak bilinen ve sığırların ölümüne yol açabilen hastalıkla mücadelede "itlaf" yolunu seçmesine karşı çıkıyor.

Paris Hükümeti Sözcüsü Maud Bregeon, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, çiftçilerin Paris'teki eyleminin "kabul edilemez" olduğunu ve hükümetin buna izin vermeyeceğini belirtti.

Bregeon, A13 otoyolunu trafiğe kısmen kapatmanın veya Ulusal Meclise gelmeye çalışmanın hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise France 2 kanalına "Birçok traktör Paris'e girmedi, Paris'in etrafında bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Tabarot, eylemcilere diyalog çağrısında bulunarak, çiftçilerin, ülkenin düşmanı olmadığını söyledi.

"Coordination Rurale" adlı çiftçi sendikasının Başkanı Bertrand Venteau ise Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, gece Paris'in etrafında bazı çiftçilerin polis tarafından durdurulduğunu dile getirdi.

Venteau, yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığını ve 10 traktöre el konulduğunu belirtti.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta oylayacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.