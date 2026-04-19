Fransa ve Yunanistan savunma anlaşmasını 5 yıl uzatacak

Fransa ve Yunanistan, 2021'de imzalanan savunma anlaşmasını beş yıl daha uzatacak. Cumhurbaşkanı Macron'un 24-25 Nisan'da Atina ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması hedeflenecek.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24-25 Nisan'da Atina'yı ziyaret ederek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Ziyarette, Eylül 2021'de Paris'te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması da 5 yıllığına daha yenilenecek.

Söz konusu anlaşma, her 5 yılda bir taraflardan itiraz olmadıkça otomatik olarak yenileniyor.

İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasını hedefleyen ziyaret çerçevesinde, ekonomi, sivil koruma ve inovasyon alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

Ayrıca iki liderin gündeminde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması da yer alacak.?????????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı

Film izler gibi seyrettiler! Dalgıç polisler her yerde onu arıyor

Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
“Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna Talabani’den yanıt

Trump'ın "silahlar çalındı" iddiasına Talabani'den yanıt

Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı

Film izler gibi seyrettiler! Dalgıç polisler her yerde onu arıyor

Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok