Haberler

Fransa ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'yı görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, küresel istikrar ve güvenliğe yönelik tehditleri görüşmek üzere bir araya geldi. İki bakan, uluslararası krizler, Ukrayna ve küresel ekonomideki dengesizlikler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'yı ve uluslararası krizleri ele aldı.

Barrot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında eşlik ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot ve Vang, Çin'de bir iş yemeği kapsamında bir araya geldi.

İki bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi ülkeleri olan Fransa ve Çin'in küresel istikrara ve güvenliğe yönelik tehditlere yapıcı çözüm bulmak konusunda ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederken, Ukrayna'yı, uluslararası krizleri, küresel ekonomideki dengesizlikleri ve Fransa'nın G7 dönem başkanlığı perspektifini görüştü.

Barrot, küresel istikrarı ve çok taraflılığı muhafaza etmek için Avrupa Birliği (AB) ve Çin'in etkili bir diyalog yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı

Vanspor direnemedi! Trabzon, seyircisi önünde turu atladı
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler

Süper Lig devi, kupada 2. Lig ekibine elendi
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi

Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik

Trump'ın çöp dediği senatörün dedikleri yenilir yutulur gibi değil
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.