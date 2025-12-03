Fransa ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'yı görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'yı ve uluslararası krizleri ele aldı.

Barrot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında eşlik ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot ve Vang, Çin'de bir iş yemeği kapsamında bir araya geldi.

İki bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi ülkeleri olan Fransa ve Çin'in küresel istikrara ve güvenliğe yönelik tehditlere yapıcı çözüm bulmak konusunda ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederken, Ukrayna'yı, uluslararası krizleri, küresel ekonomideki dengesizlikleri ve Fransa'nın G7 dönem başkanlığı perspektifini görüştü.

Barrot, küresel istikrarı ve çok taraflılığı muhafaza etmek için Avrupa Birliği (AB) ve Çin'in etkili bir diyalog yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.