Fransa, Fas'ı 2-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 60. dakikada Mbappe ve 64. dakikada Dembele'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Mbappe, bu golle turnuvadaki gol sayısını 8'e çıkararak Messi'yi yakaladı.
(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Fransa ile Fas, Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Fransa, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.
Fransa'ya galibiyeti getiren goller 60. dakikada Kylian Mbappe ve 64. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.
Bu sonuçla Fransa yarı finale yükselirken, Fas turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkardı. Fransız yıldız, bu golle gol krallığı yarışında Messi'yi yakaladı.