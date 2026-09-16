Haberler

Fransa'da yıl başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoran iflasını açıkladı

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da maliyet ve enerji fiyatları artarken, yıl başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoranın iflasını açıkladığı belirtildi.

Fransa'da maliyet ve enerji fiyatları artarken, yıl başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoranın iflasını açıkladığı belirtildi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'da maliyetlerde artış ve müşterilerin alım gücünde düşüş yaşanırken, iflas eden restoran işletmelerinin sayısında artış gözlemlendi.

Fransız şirketler hakkında veri derleyen Altares şirketinin verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoran işletmesi iflasını açıkladı. Aynı durumdaki işletmelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Yaz aylarında ülkede görülen rekor seviyedeki hava sıcaklıkları, işletmelerin bu süreci tersine çevirmesini sağlayamadı.

"Her gün 25 restoran kapanıyor"

Sektör çalışanları, bir yandan gıda ve et gibi ürünlerin maliyetlerinin, diğer yandan Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını kaydetti.

Otelcilik Meslekleri ve Sektörü Birliği Başkanı Thierry Marx, basına yaptığı açıklamada, "Her gün 25 restoran kapanıyor." ifadesini kullandı.

Marx, her gün ayrıca 20 yeni işletmenin açıldığını, ancak bu restoranların ev yemeği yerine daha çok hazır yemek türüne yöneldiğini belirtti.

Restoran sektöründe danışmanlık hizmeti veren Food Service Vision firmasının Yönetici Ortağı Florence Berger, "Eskiden, açılan restoranlar, kapananları telafi ediyordu ve işletme sayısında artış yaşanıyordu. Birkaç aydır, bu artık geçerli değil. Bu eşi benzeri görülmemiş bir değişim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

155 bin TL'lik bilgisayar sipariş etti, kutudan mermer çıktı

155 bin liralık bilgisayar sipariş etti, kutuyu açınca kabusu yaşadı
Camide elektrikli motosikletlerini şarj eden gençlerden imama duygulandıran not: 45 lira bırakıp helallik istediler

Camide şarj ettiler, imama bıraktıkları not gözyaşı döktürdü
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi