Haberler

Fransa'da TotalEnergies çalışanları CGT çağrısıyla bir günlük greve gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da CGT'nin çağrısıyla TotalEnergies çalışanları, işe alım artışı ve çalışan başına 200 avroluk maaş artışı talebiyle bir günlük greve gitti. Grev nedeniyle rafineri ve petrol istasyonlarındaki eylemlerin akaryakıt hizmetlerinde aksamaya yol açabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sendikanın çağrısı ile Fransız petrol şirketi TotalEnergies çalışanları greve gitti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük işçi sendikalarından CGT, işe alımların artırılması ve daha iyi bir ücret politikası uygulanması talebiyle petrol şirketi TotalEnergies çalışanlarına bir günlük grev çağrısı yaptı.

Öte yandan greve giden çalışanların sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TotalEnergies yönetimiyle maaş politikası konusunda anlaşamayan CGT, her bir çalışan için 200 avroluk maaş artışı talep ediyor ve en düşük çalışan maaşının asgari ücretin 1,2 katı düzeyine çekilmesini istiyor.

Halihazırda Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt piyasasında tedarik sıkıntısına yol açtığı Fransa'da, TotalEnergies rafineri ve petrol istasyonlarındaki grev ve eylemlerin akaryakıt hizmetlerinde aksamaya sebep olabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tıkanma yaşanması Fransa'da akaryakıt fiyatlarını artırmıştı. Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına karşı sektörel yardımlar dahil bazı önlemler almış ancak bunlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 82 sitede yayınlandı.
Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler