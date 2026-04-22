Fransa'da spor federasyonlarına yönelik siber saldırılarla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Fransa'da spor federasyonlarına yönelik artan siber saldırılarla ilgili olarak 20'li yaşlarındaki bir genç gözaltına alındı. Paris Savcılığı, şüphelinin çalınan verileri yayınlayan BreachForum sitesi için çalıştığını açıkladı.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar artarken, son aylarda spor federasyonlarına yapılan geniş çaplı siber saldırılarla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basının Paris Savcılığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, çoğunluğu spor federasyonlarını hedef alan veri sızdırma girişimlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Vendee vilayetinde bir genç gözaltına alındı.

Savcılık, yüzlerce siber saldırı girişiminin araştırıldığı soruşturmada gözaltına alınan 20'li yaşlarındaki gencin, çalınan verilerin yayınlandığı ve satışa sunulduğu BreachForum sitesi için çalıştığını bildirdi.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son dönemde arttı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamış, 25 Mart'ta ise siber saldırı sonucu 770 bin öğrencinin verileri sızdırılmıştı.

15 Nisan'da da kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi resmi belgelerin üretimi ve yönetiminden sorumlu Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı ANTS kurumu siber saldırıya uğramıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
