Fransa'da Sosyalist Parti, Hükümete Karşı Gensoruyu Desteklemeyecek

Fransa'da merkez solcu Sosyalist Parti (PS), emeklilik reformunu askıya alma kararının ardından Sebastien Lecornu hükümetine karşı aşırı solcu ve aşırı sağcıların sunduğu gensoru önergesini desteklemeyeceklerini açıkladı.

BFMTV'ye konuşan PS milletvekili Laurent Baumel, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partilerinin Ulusal Meclise sundukları gensoru önergelerinde, hükümeti düşürmekten yana oy kullanmayacaklarını belirtti.

PS'nin bu kararı, Lecornu'nun solcu partilerin daha önce birçok kez iptal edilmesi çağrısında bulundukları emeklilik reformunu askıya alacağını duyurmasının ardından geldi.

PS Meclis Grup Başkanvekili Boris Vallaud ise Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin emeklilik reformunu askıya alma kararını solcular için "bir zafer" olarak niteledi.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e taşıyan tartışmalı reform konusunda Lecornu, "Bu sonbahardan itibaren emeklilikle ilgili 2023 reformunun cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceğini" duyurmuştu.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.

Lecornu, yeni hükümetini 12 Ekim'de kurarken, muhalefet hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu.

Söz konusu gensoru önergelerinin, 16 Ekim'de Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Sosyalist Parti, hükümeti düşürmemek için emeklilik reformunun derhal ve tamamen askıya alınmasını talep etmişti.