Fransa'da Emeklilik Reformuna İtiraz: Ulusal Meclis'ten Önerge Geçti

Fransa'da Emeklilik Reformuna İtiraz: Ulusal Meclis'ten Önerge Geçti
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Fransa Ulusal Meclisi, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformun kaldırılmasını talep eden bir önergeyi kabul etti. Önerge, sol ve aşırı sağcı milletvekillerinin desteğiyle 198 'evet' oyu aldı. Ülkede emeklilik reformuna karşı 165 noktada gösteriler düzenlenecek.

Fransa'da Ulusal Meclis, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını talep eden önergeyi kabul etti.

Ulusal Meclis'te emeklilik reformuna ilişkin önerge görüşüldü.

Sembolik nitelik taşıyan önerge, 35 "hayır" oyuna karşı 198 "evet" oyuyla kabul edildi.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran reformun yürürlükten kaldırılmasını talep eden önerge, solcu ve aşırı sağcı milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi.

Öte yandan, başkent Paris dahil ülke genelinde 165 noktada emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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