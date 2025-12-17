Fransa, AB'nin MERCOSUR ile anlaşmasını 'dayatması' halinde buna karşı çıkacak

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanma sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasını dayatması halinde buna karşı çıkacaklarını belirtti.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda konuşan Lecornu, AB-MERCOSUR anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lecornu, AB Komisyonunun AB-MERCOSUR anlaşması konusunda dayatmacı bir şekilde davranarak oylamaya gitmesi halinde, Fransa'nın anlaşmaya karşı oy vereceğini dile getirdi.

Başbakan Lecornu'nun bu açıklamayı, ülkedeki çiftçi protestolarının devam ettiği bir dönemde yapması dikkati çekti.

Fransız çiftçilerin, hükümetin yumrulu deri hastalığı olarak bilinen ve sığırların ölümüne yol açabilen hastalıkla mücadelede "itlaf" yolunu seçmesine ve AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı başlattıkları protestolar, farklı kentlerde devam ediyor.

Fransız çiftçiler, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg kentindeki binasının önüne traktörleriyle gelerek anlaşmayı protesto etti.

Anlaşmadan vazgeçilmesini isteyen Fransız çiftçilerin gösterisine, Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Jordan Bardella da katıldı.

"Hayati bir meselede fikrini değiştiren bir Cumhurbaşkanına nasıl güvenebiliriz?"

Bardella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun artık Fransız tarımını istemediğini belirtti.

Komisyonun AB-MERCOSUR anlaşmasını dayatmak istediğini ifade eden Bardella, Fransız ulusunun temel çıkarlarına yönelik bu ihlal karşısında, Paris hükümetinin AB bütçesine katkısını askıya almasını talep etti.

Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in karşısında bu anlaşmayı desteklediğini ancak Fransız çiftçileri karşısında aksini söylediğini savunarak, "Egemenliğimiz için hayati bir meselede fikrini değiştiren bir Cumhurbaşkanına nasıl güvenebiliriz?" ifadesini kullandı.